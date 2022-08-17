基金經理涉虛假交易 藉母戶口獲利

管理基金虧損535萬

證監會指姚偉程在2014年8至9月期間，負責管理對冲基金Tarascon Asia Absolute Fund，並為其作投資決定，同時亦是創富行董事、投資總監及大股東，持該公司80%股份。姚為唯一獲創富行授權為基金落盤買賣證券人員，同時獲其母授權操作她名下證券帳戶。證監提到，實際操作上，案中兩個帳戶經常相互交易，分別從對方帳戶中買入或賣出股份。姚亦會以某個價格購買及售賣股份，而該等價格及數目與他已售賣或購買的股份大致相同。

此外，證監會指姚經常為其母帳戶以高於按盤價的最低價格售賣股份，以及低於按盤價的最高價格買入，然後當預期為姚母帳戶售賣或購買股份時，姚便在其基金帳戶反向操作，以優先於姚母所提出的要約，令該些要約與市場上的其他要約配對，最終達到推高或降低按盤價之效。因此，證監會指姚意圖或罔顧以上要約具有的效果，包括造成交投活躍、行情或買賣價格的虛假或誤導表象，以及設定非真實的買賣價格。