moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

中央擬全面擔保助內房發債 內房股價普遍向上 龍湖旭輝飈逾12%

【明報專訊】內地連日出現內房股利好消息，路透昨日引述消息報道，內地金融監管部門出新招緩解內房流動性壓力，由國有債券信用增進機構「中債信用增進公司」，為民企內房發債作「全額、無條件、不可撤銷」擔保，當中龍湖（0960）及旭輝（0884）將會受惠，帶動兩者股價昨日大升逾12%，其他內房股價亦普遍向上。不過瑞銀報告認為，消息只對內房產生邊際性正面影響，關鍵仍是房地產銷售表現。

明報記者 蕭嘉聰

REDD周一報道，中央已列出5至6間內房作為「示範企業」，包括龍湖、旭輝及碧桂園（2007）等，提供全面的貸款擔保。路透昨日引述4名消息人士稱，由於內地政府憂慮部分內房的財務狀况雖然穩健，但仍受到行業委靡不振所影響，因此要求中債公司作擔保，預計措施將可提振經濟需求，同時加快基建設施項目建設。兩名消息人士透露，首筆擔保為龍湖發行規模不超過15億元人民幣的3年及5年期中期票據。

投行摩根大通分析師Karl Chan昨日在報告指出，如REDD的消息屬實，將可短期內穩定投資者的情緒，但再融資能力仍是關鍵問題之一。他於電話會議指出，內房的銷售大跌四成至五成，而且離岸流動性枯竭，償還離岸債券仍然是內房的一項挑戰，建議謹慎投資。

瑞銀：內房現金流改善 還看銷售表現

瑞銀指出，雖然龍湖擬發行的15億元人民幣在岸債券，規模大於今年5月發行的5億元人民幣債券，不過新措施只是短線利好內房股。該行認為，作為內房最大的現金流收入，關鍵仍是房地產銷售，料大部分內房企業今年上半年將錄得負經營現金流，部分企業將於7月恢復正現金流。

招銀：料本月LPR下調 助銷售恢復

招銀報告指出，7月國家統計局公布房地產的數據回落合乎預期，首7個月房地產投資按年下跌6%，更是疫情初期爆發以來最差的數據。該行表示，7月、8月除了季節因素，買家情緒仍受多方面影響，包括交付風險，「爛尾樓」相關政策並未有如市場預期的強勁和快捷，加上更多內房債務逾期和流動性緊張，令買家更擔憂房屋質量，而部分優質房企的負面消息亦進一步打擊購房信心，8月首兩周數據顯示新房銷售仍然乏力。

不過，該行預計內地本月貸款市場報價利率（LPR）下調機會較大，額外注入的流動性或可支持8月銷售略微恢復，相信表現將略好過7月。