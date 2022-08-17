港華智慧能源中期多賺34%

再生能源項目半年增52個

該集團期內受惠於整體單位氣價上升，銷售管道燃氣及能源業務收入按年增長33%至86.37億元，但是分部盈利則只有4.72億元，按年下跌22.6%。

至於燃氣接駁業務在新增客戶多達25萬戶帶動下，收入按年增長32%，達到11.95億元。以「名氣家」及「港華紫荊」品牌的智慧廚房方案等業務，期內收入按年跌7.4%，只有3.29億元，分部盈利按年減少13.2%至6182.4萬元。

主席：下半年形勢轉樂觀

期內港華智慧能源新增福建長汀及河北安國市兩個燃氣項目，料未來5年有助帶動集團的年用氣量達1.36億立方米。上半年其更新增52個再生能源項目，累計已成立108個項目，業務類型包括工商業分佈式光伏、儲能、碳管理、電力工程、綠電公司、綜合能源等。

主席李家傑表示，隨着疫情受控、國內支持政策進一步受控，工商業活動及居民消費再度活躍及恢復，其預計下半年的形勢較上半年樂觀。