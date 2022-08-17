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環一：集中拓保險生意 全新定位面向客戶

【明報專訊】前上市金融公司康宏旗下的環一（One Platform）今年4月推出網上保險B2B（商業對商業）平台，為業務經紀提供投資產品及行業資訊等配備，連接約50家保險公司。當中包括四大保險公司分享產品資訊，亦計劃與中小型銀行合作，並在分銷產品中獲取盈利。公司商業平台總監胡啟深（小圖）表示，該平台亦有兼做強積金及基金，但現時會集中資源發展保險生意，今年第二季新做保單年化費用已打入市場十大。之前爆發的股權風波已告一段落，現以全新定位面向客戶。

次季新做保單年化費打入市場十大

胡啟深稱，平台上現有逾2000款產品及多於10款產品種類，經紀可透過平台管理客戶的投資組合，及以自動化的系統提供即時產品動向及市場資訊，團隊亦為經紀提供培訓課程。除了一般公司客戶外，中小型銀行是其中一個合作的主要目標。他指出，希望可助中小行賺取零風險收入，並將資源投放至豐富產品類別。

環一投放於平台上的資金逾1億元，胡表示，視乎市場反應再考慮增加投放，目前業務主要集中於香港，雖有意發展內地市場，惟需視乎內地法規。現平台後勤人員約500人，部分辦公室設於深圳，並將遷至前海地區，冀獲國策扶持。

另外，公司早前公布將與AGBA Acquisition Limited合併以SPAC形式於美國納斯達克上市，胡啟深稱，目前進度良好，若有新消息會盡快公布。至於與泰禾人壽分銷業務方面，公司表示，已經於去年停止新生意。泰禾對現有客戶保單的責任一律維持不變，不受任何影響。