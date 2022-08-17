沃爾瑪伙派拉蒙撼亞馬遜 受惠中高收入顧客增 上季多賺兩成勝預期

受學生重返校園的銷售推動，加上中、高收入顧客轉向沃爾瑪尋求折扣貨品，在截至7月底的2023財年第二財季，沃爾瑪收入按年增長8.4%至1529億美元。不過由於為減少庫存而對非必需品提供折扣、消費者對電器、電子產品和服裝等高利潤商品的需求放緩，以及勞動力成本上升，沃爾瑪的季度經營利潤下降6.8%至68.5億美元，但淨利潤仍按年增長兩成至51.5億美元，調整後每股盈利為1.77美元，高於分析師預期的1.62美元。消息刺激沃爾瑪股價早段升超過5%。

銷售靠穩的沃爾瑪，跟派拉蒙全球（Paramount Global）（美：PARA）達成合作協議，預計Walmart+會員9月起可免費享有月費價值4.99美元的Paramount+串流媒體服務，欣賞《星空奇遇記》（Star Trek）等熱門影片，以增加Walmart+會籍的吸引力，與亞馬遜（美：AMZN）的Prime會籍競爭。

10年債息升至2.85厘 油價跌1%

美股三大指數早段個別發展，道指靠穩，標普500指數及納指下滑。美國10年期國債孳息升至2.85厘。國際油價跌約1%。

Walmart+會員收費將維持每月12.95美元，或每年98美元，原有的免費送貨、汽油折扣等福利不變。相比下，亞馬遜Prime會員月費為14.99美元，年費139美元，可享Prime Video串流媒體服務。沃爾瑪表示，通脹高企之際，一些精打細算的顧客對產品的數量和質素有下降的迹象，例如選擇小包裝及罐頭產品，而不是貴價肉類。不過沃爾瑪的中、高收入的顧客有所增加，提振了食品雜貨的銷售。沃爾瑪上修2023財年調整後的每股盈利預測，由原本預期下降11%至13%，收窄為下降9%至11%。

家得寶季度銷售創新高 股價早段升3%

此外，家居裝修用品零售商家得寶（Home Depot）（美：HD）在截至7月底的2022財年第二財季，淨銷售額按年增長6.5%至437.9億美元，創歷來季度銷售新高，反映市場對家居裝修的需求持續強勁。該公司上季利潤按年增7.6%至51.7億美元，收入及利潤均勝於預期，並維持2022財年收入增長3%的指引，其股價早段升3%。

（綜合報道）

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