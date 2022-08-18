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科技園夥伴英矽智能人工智能識別技術 找出「漸凍症」治療方向救治病人

數年前全球掀起「冰桶挑戰」熱潮，大家爭相用冰水往頭淋，感受「漸凍症」（肌萎縮性脊髓側索硬化症，ALS）患者的痛苦。目前醫學界仍未有治癒「漸凍症」的方法，患者從確診起計平均僅有2至5年壽命。香港科技園公司（科技園公司）夥伴企業英矽智能（Insilico Medicine）香港團隊運用人工智能（AI）靶點發現平台PandaOmics™，成功發現多個針對「漸凍症」的潛在治療靶點，為這項絕症帶來新曙光，有望加速研發有效藥物，相關成果已發表於學術期刊《衰老神經科學前沿》（Frontiers in Aging Neuroscience）。

據統計，全球逾70萬人罹患漸凍症，英國著名物理學家霍金及《海綿寶寶》作者Stephen Hillenburg等名人均曾患上漸凍症；香港亦有約500名患者。漸凍症病人通常會經歷四肢乏力、無法走路、難以說話及進食困難等症狀，最終因呼吸衰竭而逝世。

抑制致病基因　改善漸凍症症狀

目前已獲批的「漸凍症」治療藥物只能延緩部分症狀，卻未能阻止患者喪失身體機能。英矽智能嘗試從基因識別方面入手，尋找治療「漸凍症」的新方向。香港團隊獲得全球最大型漸凍症研究項目Answer ALS、約翰霍普金斯大學醫學院、麻省總醫院和哈佛醫學院等多所院校的研究人員支持，利用自主研發的AI平台PandaOmics™，從龐大數據庫中找到與漸凍症相關的基因，作為新療法的潛在靶點。

今次漸凍症的研究成果是絕佳的例子，證明人工智能在靶點發現方面的能力。PandaOmics™平台分析了來自公共數據庫的中樞神經系統（CNS）樣本表達譜，以及來自Answer ALS項目，由誘導性多功能幹細胞分化成的運動神經元（diMN）表達譜。結果從CNS和diMN樣本中，識別了28個靶點，包括17個高置信度靶點和11個新型治療靶點。英矽智能香港區負責人潘穎博士表示：「研究人員進一步利用果蠅模型模仿漸凍症病徵來驗證，證實共有18個靶點（64%）與漸凍症的神經退化症狀有關，當中包含8個未有相關記錄的基因。實驗證實通過抑制這些基因，能夠中度或強烈改善漸凍症的神經退化症狀。」

公開研究數據　縮短藥物開發期

藥物研發向來逃不開「雙十定律」—即是花費十年研發周期及十億美元研發成本才能成事，英矽智能創始人兼首席執行官Alex Zhavoronkov博士表示：「引入人工智能技術有助加快藥物研發進程，尤其是將前期研發時間由5至6年，大大縮短至30個月，讓那些具有極大臨牀需求的疾病獲得研究突破。」潘穎亦指出：「我們已公開是次漸凍症的研究結果，期望藥廠能用作研發新藥物。在研究過程中，我們亦發現有4至5種現有藥物可望『老藥新用』，意指原本用於治療其他疾病的藥物，若能抑制與漸凍症神經退化症狀有關的基因，都可以用來治療漸凍症，進一步加快開發藥物的速度。」

潘穎續指出，除了「漸凍症」外，英矽智能將進一步加強PandaOmics™的使用，目前已應用到腫瘤、免疫及纖維化等三十多種疾病，希望能盡快發現其他疾病領域的潛在靶點，造福更多病人。

設轉化研發所　助生物醫藥發展

近年本港生物醫藥行業發展迅速，香港科學園現時有逾170間醫藥及生物科技企業，較數年前只有約50間，數目倍升。因此，科學園於去年年底成立轉化研發所（Institute for Translational Research），支援園區內生物醫藥企業的發展，協助創新的生物醫藥科技轉化成造福病人的重要成果。

科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅博士表示：「我們很高興見證英矽智能香港團隊在科學園內，應用人工智能驅動的藥物研發方法破解漸凍症，這是一個重要的里程碑。這項全球性研究由漸凍症和人工智能方面的專家帶領，協助研發人員更深入了解這種疾病，並為開發潛在的治療方法帶來新機遇。這項研究再次證明合作的重要性，同時彰顯人工智能在提供深入分析以應對醫療需求的發展潛力。科技園公司將會繼續建設更蓬勃的創科生態圈，以加速創科成果商品化，培育本地和全球的創科人才。」

她續表示，生物醫藥科技是科技園公司的重點策略領域，透過舉辦不同計劃，為相關企業提供最適切支援，例如「生物醫藥科技培育計劃」（Incu-Bio）讓醫藥及生物科技初創企業，獲得高達600萬元的資金支援；「醫療科技共創平台」（MedTech Co-create）則定期舉辦技術和商務配對活動，協助生物醫藥科技企業認識醫療業界及園區同業，建立支援網絡，英矽智能亦有參加此計劃。

 

以上資料由香港科技園公司