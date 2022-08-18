大灣區GBA專題：內地買家居保較港廉宜

【明報專訊】在香港擁有自置居所，不少人會買家居保險，以防颱風、暴雨或火災等意外造成財物損失。如果在大灣區置業，可以選購家庭財產保險，保障與香港家居保險有何分別呢？哪家保險公司保費「性價比」最高呢？今期將為讀者逐一拆解。
相比起香港的家居保險，內地家居保險較為廉宜，同時不會因為物業樓齡或面積而調高保費。在內地，一般來說，家庭財產保險主要保障自住物業居所、室內裝修、裝飾及附屬設施等家庭財產。另外有為農村家庭提供的獨有保障，包括存放在庭院的務農工具、收穫的農業副產品及非動力務農機械工具；還有其他存放在室內的營業工具、原材料及商品，以及代他人保管的財物或共有財產，也在保障範圍。家庭財產保險主要保障火災、颱風暴風，以及室內附屬設備如供水、管道煤氣、供電設備、廚房配套設備等各方面的家居損失。
不過要留意，部分保險公司不保以下5類財產：
（1）珍貴財物，如金銀珠寶、首飾、古玩、貨幣、古書、字畫；
（2）非實質物資，如貨幣、儲蓄存摺、有價證券、票證、文件、帳冊、圖表、技術資料；
（3）其他財產保險範圍，如汽車、電單車、拖拉機、手機等無線通訊設備，以及家禽家畜；
（4）無法鑑定價值的物品，包括食品、動植物、藥品、化妝品及煙酒；
（5）處於危險狀態的財產，如違規建築、危險房屋等。
投保人應按個人需要選擇合適的家居保險。坊間除了一般家居保障，部分公司還提供地震、颱風、洪水等巨大災難的保障，倘物業位於沿海地區不時會受颱風吹襲，建議因應情况選購。另要緊記的是，投保人要留存好買家具財物等的單據，以便日後申索賠償。