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騰訊半年純利挫56% 季度收入首跌 預計數季恢復增長 勢再裁員

【明報專訊】受累於宏觀經濟持續放緩，騰訊（0700）上季表現再遜預期。繼今年首季收入零增長後，騰訊上季收入按年倒跌3.1%至1340.34億元（人民幣，下同）（見表），是自2004年赴港上市以來首次倒退。其中以遊戲業務為主的增值服務收入，亦是首次錄得按年跌幅。騰訊首席戰略官James Mitchell昨於分析員會議上稱，公司正採取一系列節流措施，預計未來數季能夠恢復盈利增長；同時透露公司進一步「優化僱員和薪酬」，意味或仍有進一步的裁員計劃。

明報記者 蔡穎霖

騰訊美國預託證券（ADR）昨晚早段升逾4%，較港股昨日收市溢價約3.8%。截至今年6月底止3個月，純利按年急跌56.3%至186.19億元，較市場預期250.3億元差；經調整純利亦跌17.3%至281.39億元。騰訊總裁劉熾平表示，公司上季採取多項措施減少成本，包括主動退出線上教育、電商和遊戲直播等非核心業務，以及大幅裁員近5500人，從而穩定盈利表現。

節省開支 上季裁近5500人

收入按三大業務劃分，期內增值服務收入按年跌0.5%至716.83億元，不但遜預期的724.5億元，更是自2013年首季單獨披露以來，首次錄得倒退。網絡廣告亦是另一「重災區」，繼今年首季按年跌逾17%，上季收入再跌18.4%至186.38億元，但勝市場預期的170.1億元。金融科技及企業服務表現持平，收入按年增0.8%至422.08億元。騰訊昨天股價表現牛皮，微升不足0.1%。

為節省成本開支，騰訊上季「大刀闊斧」削減成本，退出網上教育、電商及遊戲直播等業務，並減少近5500名員工（見圖），為2014年次季以來下跌，最新僱員數量約11.07萬名；總酬金成本降至292.29億元，按季回落16.79億元。James Mitchell表示，公司未來成本仍有下行空間，將會進一步優化公司的僱員和薪酬，相信下半年將見到更多措施成效，預計未來數季能夠恢復盈利增長。

劉熾平：監管走向常態化 促進發展

騰訊過往曾靠遊戲「食糊」，惟業務表現近年走低，James Mitchell重申，遊戲收入並非公司盈利增長的前提。至於內地早前陷入長達8個月的「遊戲寒冬」，近月雖然恢復審批新遊戲版號，但騰訊屢屢「落榜」。騰訊總裁劉熾平認為復批遊戲版號有助整體產業復蘇，預計騰訊未來亦會獲批，屆時將有利於公司內地遊戲業務。

至於中央對平台經濟的監管，劉熾平認為目前行業監管從整頓走向常態化，形容近期的監管措施促進企業規範、健康且可持續地發展，對平台經濟行業帶來正面信息。