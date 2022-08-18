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內地經濟低迷 金融投資估值大跌

標籤：SEA 騰訊

【明報專訊】騰訊（0700）上季主動退出多項非核心業務，惟在內地整體經濟氣氛低迷拖累下，所持金融投資估值收益按年大跌，拖累集團上季其他收益淨額僅錄44.2億元（人民幣，下同），按年急跌78.7%。騰訊首席戰略官James Mitchell稱，公司強調資金的合理分配運用，未來將繼續審視有需要減持的項目，亦會持續物色投資。

首席戰略官：投資組合被嚴重低估

周二（16日）市場傳出騰訊沽清旗下美團（3690）持股的消息，James Mitchell再澄清消息不實。他又表示，騰訊重視把盈利歸於股東，更認為目前騰訊及旗下投資組合的股價被嚴重低估。公司早前向股東發放約170億至180億美元（約1326億至1404億港元）資金，用意希望向股東提供足夠回報。

至於近月大手減持京東（9618）、SEA（美：SE）等投資，James Mitchell稱是套現向股東返利的動作之一，強調跟兩企仍然保持良好的業務關係。他又表示，騰訊的投資者對「以股代息」和減持投資的反應相當積極，未來將考慮以更多形式讓股東獲利，亦會回購。

資料顯示，騰訊上半年處置及視同處置投資公司的收益淨額錄得238.63億元，按年增加1.49倍，包括減持SEA而產生約184.81億元收益；不過，期內所持投資項目估值收益按年大跌九成，至14.32億元。