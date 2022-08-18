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騰訊再澄清不沽貨 美團漲3%領升恒指

【明報專訊】騰訊（0700）擬沽清美團（3690）的傳聞，騰訊公關高層指是「亂傳」，美團股價昨日最多反彈5.3%至173.2元，接近100天線（174.66元），收市升3.3%，報170元，是貢獻恒指升幅最多的個股。不過，北水昨日仍淨沽出美團10.68億元（見表），淨沽金額較前一日多九成，連續4日以來累計淨沽出19.78億元。

北水沽科技股 逾10億淨流出美團

昨日多隻科技股錄北水淨流出，騰訊公布業績前淨流出3.89億元，將於下周二（23日）公布業績的快手（1024）淨沽出5.43億元，上述3隻股票佔恒生H股指數比重17.3%，恒生H股指數ETF（2828）自7月初ETF通推出以來，昨日罕有錄得北水大幅淨沽出10.07億元。昨日港股通累計淨流出24.05億元，是7月6日以來最多，與前日合計淨流出43.62億元。

即使沽貨傳聞獲澄清，北水昨日仍流出美團，凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，美團將於下周五（26日）公布業績，前景有不明朗因素；港股與外圍股市關係較大，內地投資者或希望改持A股；可能亦有內地投資者不相信內地傳媒引述騰訊不會減持美團的消息，因而對持有美團較為審慎而沽貨。

恒指昨日缺乏方向，早市一度升至20,069點，不過午後未能企穩兩萬點以上，收報19,922點，升91點或0.46%，高低波幅269點。國指收報6755點，升0.41%，科指收報4239點，升0.42%，主板成交842億元。創科實業（0669）昨升10.14%，為表現最佳藍籌。7月內地零售數據疲弱，市場憧憬政府加強刺激消費政策，內需股向好，TCL（1070）升17.8%，海爾智家（6690）升3.2%。溫傑認為，恒指後市將繼續窄幅上落，投資者可留意中資電訊，和國策受惠行業，例如基建、內需等行業股份。