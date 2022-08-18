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高盛料港銀最遲下月加P 幅度0.25厘

【明報專訊】美國聯儲局今年累計加息2.25厘，港元拆息在下半年加快上升追貼美息。高盛發表報告，認為本港銀行最遲在9月22日，即下次聯儲局公布議息結果翌日，上調最優惠利率（P），加幅料為0.25厘，是自2019年減息後首次加息。

料拖低港銀淨息差

高盛指加P對本地銀行有負面影響，如果P提升0.25厘，將分別降低恒生（0011）和中銀香港（2388）的淨息差0.02厘和0.05厘。不過整體而言，加P拖低淨息差的影響有限，高盛仍預期至2024年恒生和中銀香港的淨息差，仍會較2021年分別擴闊0.54厘和0.58厘。

高盛表示，當最優惠利率與1個月拆息差距收窄至2厘，P通常會上調。隨着港元與美元套息交易，預期銀行體系總結餘將會縮至500億元，帶動港息追上美息水平。P提升H按封頂利率的同時，也相應提高港元存款利率，高盛預期今次P上調0.25厘，會降低大型銀行淨息差0.03厘，對恒生更會降低0.05厘。若加幅為2018年9月的0.125厘，則會降低大行淨息差0.02厘。

對於今年加P幅度，高盛認為聯儲局會在今年底完成加息，最終加至3.25厘至3.5厘，而活期存款流向定期幅度可控，資金成本環境不緊張，該行認為港銀今年只會在9月上調一次最優惠利率，最多也只會在12月再加0.25厘。

因為加P同時提升按息和存息利率，高盛指按揭淨息差加息後也會維持在2.5厘，該行較偏好企業銀行比重較高的銀行，相對恒生一半盈利能力來自零售銀行，而中銀香港只有30%，因此該行較偏好中銀香港，給予「買入」評級，恒生評級則為「中性」。