moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

再傳限電 電力股急升

【明報專訊】內地再傳出限電消息，刺激一眾內地電力股股價抽高，中國電力（2380）及華潤電力（0836）曾分別升逾9%及5%，收市時仍有8.2%及5.7%升幅（見表）。華潤電力亦宣布中期業績，受到火電業務虧損拖累，期內盈利按年下跌22.5%，只賺43.7億元。同時削派息16%，中期息每股0.21元。

潤電上半年少賺23% 派息削16%

潤電上半年核心業務利潤38.44億元，按年跌33.8%；經營利潤74.11億元，按年減少7.13%，主要受附屬燃煤電廠燃料成本大幅上升，抵消附屬燃煤電廠不含稅平均上網電價按年上升，新投產可再生能源項目的盈利貢獻，以及人民幣對港元匯率下降導致帳面匯兌收益的影響。期內，可再生能源業務淨利潤貢獻升5.83%至52.8億元，火電業務則由盈轉虧，期內虧損20.27億元。

受附屬燃煤電廠不含稅平均上網電價上升近兩成四，以及附屬燃煤電廠平均售熱價上升近兩成等因素帶動，潤電上半年營業額504.09億元，按年升17.78%。期內附屬電廠售電量8641.35萬兆瓦時，按年增0.4%，其中風電場和光伏電站的售電量分別增加12.8%和27.5%，附屬火電廠售電量則下降3.1%。

今年上半年集團燃料成本307.88億元，按年增加37%，原因是標煤單價按年上升39.7%，但增幅因附屬燃煤電廠售電量按年下降3.3%部分抵消。潤電表示，上半年現金資本開支約132.5億元，預計全年約379億元，其中約305億元用於風電、光伏電站的建設。集團預計，至2025年底可再生能源裝機佔比超過50%。