再傳限電 電力股急升

潤電上半年少賺23% 派息削16%

潤電上半年核心業務利潤38.44億元，按年跌33.8%；經營利潤74.11億元，按年減少7.13%，主要受附屬燃煤電廠燃料成本大幅上升，抵消附屬燃煤電廠不含稅平均上網電價按年上升，新投產可再生能源項目的盈利貢獻，以及人民幣對港元匯率下降導致帳面匯兌收益的影響。期內，可再生能源業務淨利潤貢獻升5.83%至52.8億元，火電業務則由盈轉虧，期內虧損20.27億元。

受附屬燃煤電廠不含稅平均上網電價上升近兩成四，以及附屬燃煤電廠平均售熱價上升近兩成等因素帶動，潤電上半年營業額504.09億元，按年升17.78%。期內附屬電廠售電量8641.35萬兆瓦時，按年增0.4%，其中風電場和光伏電站的售電量分別增加12.8%和27.5%，附屬火電廠售電量則下降3.1%。

今年上半年集團燃料成本307.88億元，按年增加37%，原因是標煤單價按年上升39.7%，但增幅因附屬燃煤電廠售電量按年下降3.3%部分抵消。潤電表示，上半年現金資本開支約132.5億元，預計全年約379億元，其中約305億元用於風電、光伏電站的建設。集團預計，至2025年底可再生能源裝機佔比超過50%。