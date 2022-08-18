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港交所中期少賺27% LME鎳市爆爭議 商品業務收入跌

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）一直想避免側重股票現貨市場，近年藉收購倫敦金屬交易所（LME）分散業務，但LME今年初曾出現鎳價爆升致一度停市事件。最新港交所中期業績顯示，上半年以LME為主的商品業務收入及EBITDA分別跌4%及12%。行政總裁歐冠昇在業績發布會上表示，始終主要業務收入仍有4%增長，反映分散業務策略產生效用，LME鎳市成交亦自停市後恢復過來。明報記者 陳偉燊

港交所中期業績顯示，上半年港股日均成交按年跌28%至1199億元，因此按業務劃分，現貨市場業務的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年跌21%，至22.77億元。其他業務而言，除了與網絡費、設備託管服務等為主的科技業務，因為需求增加，EBITDA錄得7%增長，達4.01億元之外，餘皆下跌（見表）。EBITDA大項結算費等相關交易後業務，按年亦跌13%，至32.75億元。另由於人才投資及招聘成本增加，第二季營運支出按年增加14%，達12.78億元。計及投資虧損3.78億元後，純利48.36億元，按年跌27%。每股中期息派3.45元，按年跌26%。

中期息派3.45元 按年跌26%

期內商品業務上半年的EBITDA跌12%，至3.51億元。LME期間更在鎳價爆升後突然停市，並宣告取消部分交易，做法惹來市場爭議，甚至有兩家基金入稟向LME追討損失。歐冠昇表示，在鎳市復市後，短期內交投難免受影響，曾經有所萎縮，但正恢復過來。

現貨成交萎縮 主要業務收入仍增4%

雖然現貨市場成交萎縮14%，歐冠昇指出，港交所主要業務收入仍有4%增長，這顯示他們擴展交易所買賣基金（ETF）市場、數據服務、人民幣、掉期及衍生工具產品，不依賴單一產品及分散業務的策略產生效用。自宣布擬推出互換通，他指出，已獲很多參與者表達興趣，料在明年首季推出。儘管現貨市場環境困難，但他對未來5至10年的發展繼續抱樂觀態度，並看重長遠發展。

至於外部投資管理組合錄得虧損，歐冠昇稱，整個組合金額約80億元，隨着他們將投資分散，料將來能夠在波動的市况捕捉更多機會。財務總監劉碧茵補充，當息口上升時，料該組合會取得吸引的回報，下半年亦會贖回其中20億元，將來他們亦會檢討及調整組合。

高盛發表報告指出，港交所的第二季每股盈利1.71元，按年跌22%，比市場共識低12%。港交所股價昨日收市報341.2元，跌1.6%。