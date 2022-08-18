moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

華置中期轉賺8.7億 不派息

標籤：經濟

【明報專訊】華人置業（0127）靠觀塘「凱匯」一成權益，獲分9.5億元股息，令上半年轉賺8.71億元，每股盈利為0.456元，2021年上半年公司蝕3728.4萬元。集團表示，為保留更多現金作集團把握日後財務、物業投資或證券投資的機遇之需要，維持不派中期息。

華置上半年收入按年增62.7%至11.81億元。當中撇除聯營公司之外，租金收入按年跌2.6%至1.571億元；上市及非上市股本投資之股息收入按年增4.9倍至9.54億元；債券及結構性產品之利息收入按年減93.4%至1330萬元等。上半年華置錄得流動負債淨值3.94億元，但相信集團將具備足夠財務資源以償還其到期負債。

佔觀塘凱匯一成權益 獲分9.5億

至於內房的市場波動繼續影響華置，集團提到，債券及結構性產品之利息收入分別為1290萬元及40萬元，債券利息收入大幅減少主要由於期內持有非常少量的債券組合，以及若干內房債券發行人面對流動資金問題而違約，拖欠支付利息所致 。

上半年華置旗下投資物業出租率大多錄跌幅，與去年底相比，當中夏慤大廈平均出租率跌3.47個百分點至71.37%；銅鑼灣地帶商舖平均出租率跌2.37個百分點至94.6%；奧海城三期及中港薈的平均出租率分別跌至94.04%及53.47%，分別跌0.7及6.8個百分點；鴻圖道1號平均出租率跌1.51個百分點至92.45%。

內地投資物業中，北京希爾頓酒店因新冠疫情主樓5至14樓層翻新工程暫時停工。因翻新工程及疫情，上半年平均入住率約21.33%，去年底出租率36.53%。東方國際大廈上半年平均出租率約63.18%，去年底出租率95.95%。