金融壹賬通半年虧損收窄至5.6億人幣

虛銀PAOB收入增逾5倍

當中，技術解決方案收入按年上升18.4%至21.07億元。虛擬銀行業務，即指集團旗下的香港虛銀平安壹賬通銀行（PAOB），利息及佣金收入按年增逾5倍，錄4570萬元，客戶貸款和墊款規模按年增逾2.3倍至17億港元，惟其收入成本增45.7%至2160萬元，集團解釋是業務快速增長。

單計第二季，收入錄11.34億元，按年增加17.2%，虧損錄2.45億元，較去年虧損收窄約1.04億元。集團表示，第二季的收入增加由於雲服務平台、運營支持服務，以及包括來自海外生態系統業務，即平安壹賬通銀行的其他服務的解決方案需求增加。

集團表示，上半年雖然受到疫情影響，但仍取得穩健的業績增長，在持續擴展境外業務下，香港和東南亞市場年獲得強勁增長。集團認為疫情對今年中國宏觀經濟影響仍會存在，將採取應對措施，例如，增加基於存量收費的產品使用量，促進項目的遠程交付。

CEO沈崇鋒獲委任董事長

集團同時公布，由昨日起，執行董事兼董事長葉望春因家庭原因不再擔任董事長，公司首席執行官沈崇鋒獲委任董事長職務。