潤啤半年純利跌11%

稱下半年沒全國加價計劃

集團昨午公布業績，午後股價有支持，收市報56港元，升3.9%。潤啤上半年的中高檔及以上啤酒銷量約11.42億升，較去年同期增長約10%，其中「喜力」品牌期內亦錄得雙位數字增長。為抵消原材料及包裝物料成本上升的壓力，集團今年上半年提高部分產品價格，整體平均銷售價格較去年同期上升約7.7%，毛利率按年持平，惟預計原材料與包裝物價格上漲壓力將會持續。

侯孝海稱，今年下半年沒有全國性加價計劃，但有機會按照個別地區的競爭及業務發展情况，局部調整產品價格。此外，集團在去年底至今年初產品已作加價，足以覆蓋原材料及包裝成本的上升。他又稱，雖然上半年高檔啤酒的發展速度較預期有所放緩，但相信疫情對行業不會構成根本性衝擊，預計高檔啤酒銷售可呈雙位數增長，冀未來3年在高檔市場可佔20%至30%的份額。