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英國通脹10.1%超預期 40年再現雙位升幅 英鎊高見1.2143

【明報專訊】受食物價格大幅上升影響，英國7月份按年通脹10.1%，40年來首次升至雙位數，高於6月的9.4%，亦高於市場預期的9.8%。英倫銀行預計10月通脹將見頂，達13%。英國昨公布通脹數字後，英鎊兌美元一度急升至1.2143，其後回落到1.210水平。英國是七大工業國（G7）中首個通脹率升至雙位數的國家。

英國國家統計局表示，7月通脹上升主要受食品價格上漲帶動，其首席經濟學家Grant Fitzner稱，期內食品價格顯著上升，尤其是烘焙產品、乳製品、肉類和蔬菜，而外賣的價格亦同時上漲；其他必需品包括寵物食品、衛生紙、牙刷等的價格也上升。

能源通脹蔓延至食品

英國國家統計局早前指6月份通脹上升的主要原因為汽油價格上升，可見通脹正由能源蔓延至其他領域。Grant Fitzner又提到，由於食品及金屬價格上升，原材料及工業產品的價格亦因而持續向上。7月投入價格按年升22.6%，較6月的增幅稍為放緩，產出價格則按年升17.1%，是1977年以來最大升幅。

面對通脹高於預期，英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）早前亦暗示準備進一步加息，市場則預計英國將於9月加息0.5厘。英倫銀行更預計英國將於今年第四季迎來經濟衰退，並將持續到2024年初。

實質工資按年跌3%

通脹持續上升，令實質工資進一步減少。英國國家統計局前日公布，第二季平均工資按年增加4.7%，但實質工資按年跌3%。為了爭取加薪，當地多個行業皆出現工潮，鐵路工人早前已多次罷工，港口工人、郵政員工等亦計劃罷工。

美國商務部昨晚公布，7月份零售銷售按月持平，雖低於市場預期上升0.1%，不過顯示消費者支出似乎仍然穩健，緩解市場對經濟衰退的憂慮。6月數據則向下修正0.2個百分點，至按月增長0.8%。7月汽油價格自歷史高位下跌，令7月加油站消費按月下降1.8%，油價下降帶動其他消費上升，撇除汽車、汽油、建築和食品後，被視為核心零售銷售按月增加0.8%，增幅與6月相同。另外，歐盟統計局公布，第二季歐元區GDP按年增長3.9%，低於市場預期的4%，按季增長0.6%，亦低於預期的0.7%。

零售商Target季度利潤跌九成

市場等待美國聯儲局公布7月議息會議紀錄，美股累升3日後出現回吐，標指低開0.58%，報4280點，納指低開1.38%，報12,968點，道指低開0.75%，報34,029點。大型零售商Target（美：TGT）第二季收入升3.5%至260.4億美元，低於市場預期260.8億美元，淨利潤急跌89.9%至1.83億美元，每股盈利0.39美元，大幅差過市場預期的0.71美元，主要反映減少庫存支出，以及工資、運輸成本等上升，股價低開3.32%。

（綜合報道）

[國際金融]