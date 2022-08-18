moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

油組秘書長：小心油價現挾倉活動

【明報專訊】油組新秘書長Haitham Al-Ghais接受彭博電視訪問時稱，市場對中國及環球經濟增長放慢過分擔憂，大家要小心油價出現因供應短缺而產生的挾倉活動，又指中國如果從疫情恢復，會對石油恢復需求。

Al-Ghais表示，本月原油價格已累跌16%，認為市場對經濟前景過分擔憂；由於市場對石油需求保持彈性，以及減少閒置產能，他預料今年全球石油市場面臨供應緊張的高風險。他指出，油組等生產商正耗盡他們擁有的額外原油供應推出市場，形容目前的情況「如履薄冰」，因備用產能正在減少，供應緊張的可能仍然存在。

儘管有迹象顯示中國經濟放緩，加上美國民眾在假期時旅遊駕駛旺季不似預期，國際油價回落至每桶90美元附近水平，不過本身為科威特官員的Al-Ghais仍相信，只要中國放寬防疫措施，油價便能恢復過來，他有信心今年國際石油需求將每日增加近300萬桶。他解釋，中國仍是石油需求增長的源頭，又指目前未看到中國在嚴格的清零措施下會完全放寬防疫，但只要中國經濟復蘇及全速運行，對石油需求將產生有利影響。

此外，隨着歐盟對俄羅斯原油和石油產品進口制裁於12月生效，預計對全球市場產生壓力。Al-Ghais稱俄羅斯對全球石油市場的穩定發揮關鍵作用。

（綜合報道）

[國際金融]