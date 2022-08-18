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SEA次季多蝕一倍 銷售增速5年最慢

【明報專訊】東南亞巨頭電商SEA（美：SE）公布次季業績，經調整後EBITDA為5.06億美元，差過市場平均預期的4.82億美元，淨虧損按年擴大一倍至9.31億美元。次季銷售額29億美元，按年升29%，為近5年最慢增長，公司同時宣布撤回全年電商銷售預測指引。SEA美股周二（16日）跌14%，周三（17日）盤前跌3%，股價自去年10月見頂以來跌近八成。

股價去年高峰累跌八成

SEA早於5月已將全年電商銷售預期下調至85億美元低位，此前預測為89億美元。現時全球正從疫情中復蘇，消費者減少網上購物，並於潛在的經濟衰退周期轉向必需品。花旗分析師表示，暫停電商銷售預測指引，無疑令投資者不安。

按業務劃分，SEA次季電商Shopee（蝦皮）收入17.49億美元，按年升51.4%，商品交易額（GMV）按年升27%至190億美元。隨着熱門手遊Free Fire成熟，遊戲部門Garena收入跌12.1%至9億美元，略勝預期。SEA在3月曾預計Garena全年收入約29億至31億美元，而今季屬有史以來首次下跌。另外，數碼金融服務部門SeaMoney收入按年升2.1倍至2.79億美元。

騰訊印度電商投資累遇挫

騰訊（0700）有份投資SEA旗下電商等業務，但年初至今的投資活動遭連串打擊，包括在印度市場最受歡迎的手遊突然被禁，其後又要關閉印度市場的電商業務。

（綜合報道）

[國際金融]