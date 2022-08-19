匯豐加H按封頂息至2.75厘 另推1年定按 業界料港銀下月P加0.25厘

明報記者 歐陽偉昉

市場普遍預期本港銀行將在下月22日美國聯儲局議息後調高最優惠利率，為擴大加息後的利潤空間，富邦等多家中小銀行，已自6月底陸續調高新做H按鎖息上限。匯豐加新做H按上限同時，維持P按定價P-2.5厘不變，換言之當1個月港元拆息高於1.2厘，當月H按利率便會高於P按，但因H按有鎖息上限，H按息最多亦只會較P按息高0.25厘。

按揭市場另一龍頭中銀香港（2388）昨日暫未跟隨加H按上限，表示將綜合市場發展、利率走勢及客戶需求等各方面，不時檢討按揭服務條件，以保持業務競爭力。恒生（0011）表示，正密切留意市場情况等多方面因素，將適時公布。東亞銀行（0023）聯席行政總裁李民橋稱，暫維持H按上限2.5厘，視乎日後拆息走勢、銀行體系總結餘下跌等情况而定。

渣打下周三加 中銀未跟

中原按揭董事總經理王美鳳認為，基於龍頭銀行調整息率具指標，預料其他銀行亦會跟隨上調新做H按上限。

匯豐昨加H按上限同時推出定息按揭計劃，貸款期首年固定按息2.75厘，期滿後條款與H按相同，利率以拆息為基準，設有封頂息率，客戶亦可使用存款掛鈎按揭計劃的優惠存息。客戶須在10月15日或之前申請，12月15日或之前提取貸款，貸款額限100萬元至2000萬元。匯豐表示，港元拆息隨美國加息上升，部分按揭客戶可能希望選擇較為可預測及穩定的貸款計劃，因而推出計劃讓客戶可選擇在貸款初期以固定利率還款。

經絡：推定息在加P前搶市佔

上次加息周期，匯豐等銀行亦曾短暫推出類似定按，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，受今年初新冠疫情影響，首6個月新取用按揭貸款額和宗數按年下跌14.5%和17.1%，早前銀行因應按揭業務仍未達標而加大現金回贈等優惠，相信匯豐推出定息按揭是希望在加息前搶攻市場份額，預期其他銀行也會推出類似計劃。定按利率定於2.75厘，曹德明認為這可顯示匯豐預計在9月將會加P 0.25厘，否則計劃對客戶吸引力不大，而定息較昨日1年拆息3.61厘存折讓，他相信銀行在資本成本上已另作財務安排。