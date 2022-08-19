經絡按揭：建議新客選定按

【明報專訊】匯豐和渣打上調H按鎖息上限後，新做H按每月供款將較之前上升3.32%（表3），以現在新做按揭平均貸款額500萬元計，每月須多供656元，而通過壓力測試的月入要求，也同時增加2.78%或1316元。匯豐推出定息按揭，首年利率固定在2.75厘，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明稱，若連同9月加P，新做H按封頂利率將累加0.5厘至3厘，高於定息水平，因此建議客戶可選擇定息按揭。