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財政部間接持股港企 被英政府拒收購

【明報專訊】地緣政治風暴愈演愈烈，繼將中廣核集團「踢出」英國核電項目、阻止華為參與英國5G網絡後，外電報道，英國政府以減輕國家安全風險為由，叫停一宗本港公司香港超橙（Super Orange HK）全面收購當地一家軟件開發公司Pulsic。翻查資料，去年8月才成立的香港超橙雖然屬香港公司，惟其控股公司上海合見工業為內地註冊公司，間接股東包括中國財政部旗下公司（見圖）。

擬收購英企產品可製軍用集成電路

本報昨日透過電郵向上海合見工業查詢今次事件，惟截稿前未有回應。英國商務大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）裁定，相關舉措「必要且相稱」。他指出，該軟件公司的產品可用於製作民用或軍用供應鏈的集成電路，提升國防和科技能力。彭博社表示，此舉反映兩國在人權、國防和安全問題上的關係不斷惡化，英國愈趨厭惡中國參與其經濟。英國年初通過《國家安全和投資法》，容許政府部門阻止、限制甚至撤銷涉及國家安全考慮的交易。上月英國政府首次引用該法例，阻止一家中企北京無限願景科技，從曼徹斯特大學購入與視覺傳感技術相關知識產權。

據本報記者翻查本港及內地公司註冊資料，今次被英國政府拒絕收購當地公司的「香港超橙控股有限公司」，其母公司「上海合見工業軟件集團」與中國官方基金有關連。據香港公司註冊處資料顯示，「香港超橙」由「南京譜芯軟件有限責任公司」於去年8月在港成立，董事徐昀與「上海合見工業軟件集團」聯席董事徐昀同名。

香港超橙去年成立 母企有官方股東

內地企業信息查詢平台「啟信寶」顯示，「南京譜芯」由「上海合見工軟」全資持有，後者股東中包括兩個內地官方基金「國家集成電路產業投資基金二期」及「中國互聯網投資基金」，分別持股約14%及8.5%，而兩個基金則分別由財政部持股或有份發起。「南京譜芯」及「上海合見工軟」分別以「jinping」作為登記電郵。

內地傳媒報道，「上海合見工軟」 去年完成融資。其網站顯示由涉足半導體的潘建岳擔任董事長。「上海合見工軟」官網提及，公司以電子設計自動化（EDA）技術解決半導體晶片企業挑戰，推動中國晶片產業發展。