尚乘集團被指違規承銷新股受查

【明報專訊】彭博引述知情人士報道，香港證監會正調查尚乘集團（美：AMTD）所經手的多隻中小型包銷交易，當中涉承銷中智全球（6819）及煜盛文化（1859）新股。據報道，中智全球去年有兩高層違規將公司上市所得的90%，經尚乘集團用作買入海外本票，而遭港交所（0388）處分；煜盛文化則在2021年年報公布，把上市所得的60%買入尚乘集團高層蔡志堅父親有份投資的瓴睿資本（L. R. Capital）的本票。尚乘亦有為該等新上市股份，安排投資者「入飛」填補認購不足部分。
知情人士指出，尚乘集團會為新股集資需求不足的客戶，安排特定投資者入股以填補不足。公司成功上市後，會向集團購買相等金額的投資產品，待尚乘早前安排的投資者出售手上的股份後，才能贖回那些產品。若該投資者出售股份時獲利，利潤將與該公司分享；若出現虧損，該公司也需賠償投資者的損失。據上市規則，承銷商不能向關連客戶分配股份。證監會回覆本報查詢時表示不予置評。
尚乘集團子公司尚乘數科（AMTD Digital）（美：HKD）上月在美上市後股價離奇爆升，令不少華爾街投資者感錯愕。集團主席蔡志堅為瑞銀前高層，早年因為在瑞銀工作期間涉及兩宗利益衝突事件，遭證監會提出「釘牌」兩年的處分，蔡志堅因不服判決而提出上訴，案件目前尚未作出裁決。其中1宗涉及利益衝突事件，與瓴睿資本有關。