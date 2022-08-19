受累原材料漲價 吉利純利挫35％遠遜預期

吉利昨日中午公布業績，績後股價受挫，全日跌3.1％，收報16.82元。集團表示，上半年銷售表現遜管理層預期，主要由於中國部分城市疫情防控及全球晶片短缺阻礙生產及銷售。期內在中國市場銷售跌9％至52.62萬輛。相反，隨着疫情的影響暫時消退，主要出口市場需求強勁復蘇，期內出口銷量按年大升64％至8.76萬輛。上半年汽車總銷量跌2.7％至61.38萬輛。今年首7個月銷量達73.6萬輛，僅完成全年銷售目標165萬輛的44％。

稱供應鏈壓力已改善

吉利汽車集團董事長安聰慧表示，近期供應鏈壓力已見改善，現時「極氪」訂單量已增至多於交付量，預計8月表現會更好，下季度月均交付有望過萬輛，維持全年交付7萬輛的目標，相關品牌毛利率有望提升。

展望未來， 吉利表示，市場競爭激烈、原材料及電池價格上漲和晶片短缺問題無減弱迹象，再加上極氪控股仍處於初期發展階段，經營成本較高，下半年純利持續受壓。不過，公司將加速新能源轉型，下半年實現單月新能源銷量佔比30%以上，明年進入新能源企業「第一梯隊」。