越秀地產半年少賺26% 有信心完成銷售目標

集團董事長林昭遠表示，有信心完成今年的合約銷售額1235億元，認為雖然行業利潤率都在下滑，但集團毛利率仍能維持在目標20%水平以上。

管理層還指出，今年越秀的合約銷售目標為1235億元，上半年完成39.6%，但集團在逾2146億元的可售貨值下，只需58%的銷售率便能達成。

SOHO中國扭虧 平均出租率降至80%

至於已由房地產轉做「包租公」的SOHO中國（0410）中期轉賺1.91億元人民幣（下同），由虧轉盈，維持不派中期息。上半年收入為8.96億元，全為租金收入，按年增11%，租賃業務毛利率約83%，按年升1個百分點。受疫情影響，北京及上海辦公樓租賃市場受壓。

截至今年6月底投資物業平均出租率下降至約80%，當中北京核心項目望京SOHO的出租率由去年底的76%跌至71%，光華路SOHO II則由85%跌至81%，只有麗澤SOHO由80%升至82%。上海項目更全線出租率下跌。