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銀娛半年蝕逾8億 續部署競投賭牌

【明報專訊】受新冠疫情及訪澳旅遊限制措施影響，銀河娛樂（0027）中期經調整EBITDA只有1.91億元，按年大跌90%；並由盈轉虧，上半年淨虧損8.5億元，去年同期則賺9.47億元，不派中期息。公司承認，未來新冠病毒疫情反覆可能將影響日後的財務表現，惟繼續部署競投賭牌。銀娛中午公布業績後，股價午後跌幅擴大，曾挫最多約3%，全日收跌2%。

股價曾跌約3%

銀娛首季經調整EBITDA為5.75億元，惟次季轉蝕3.84億元，若撇除因淨贏率偏高所增加2400萬元，第二季正常化後經調整LBITDA為4.08億元。期內淨收益65.24億元，按年跌38.8%，當中博彩淨收益按年跌47.33%至41.3億元。按季度細分，集團第二季淨收益表現只有24億元，按年跌56%，按季跌41%；首季淨收益則為41億元，按年跌20%，按季跌14%。

在過去半年，銀娛淨現金減少67億元，只餘203億元；手持現金及流動資產亦按年減少44億元，降至290億元。期內只有旗下澳門銀河及城市娛樂會在上半年提供EBITDA達5.36億元及1900萬元，而澳門銀河第二季則錄得LBITDA為1.88億元；澳門星際酒店及澳門百老匯上半年分別錄得LBITDA為2.16億元及3600萬元。

今年上半年，貴賓廳業務主要靠自營廳運作，轉碼數仍有215.6億元。目前城市娛樂會只餘下華都運作。銀娛稱，已為競投未來澳門的娛樂場幸運博彩經營批給而準備就緒，期待在年底前完成競投。

路氹第三期竣工

銀娛又表示，澳門銀河及澳門星際酒店的度假城進行提升工程。路氹第三期已基本竣工，並繼續推進第四期工程，並對澳門未來充滿信心。