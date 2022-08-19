瑞銀料螞蟻最遲明年上市

他又稱，新能源、半導體及ESG等行業融資需求有所回升，而近日內地免稅店巨頭中國中免（1880）選擇來港上市，反映香港市場對它們而言具吸引力，將是瑞銀另一主要收入增長。香港由今年初至8月5日的股票資本市場（ECM）發行量按年大跌88%，金弘毅表示，今年不少中資股在美國退市，由於A股及H股估值吸引，相信以上兩個市場會回升。

中國中免昨日截止招股，據市場消息稱，香港公開發售部分獲得足額認購，而國際配售亦獲多倍認購，有國際長線投資機構下單。集團招股價介乎143.5至165.5元，據報其計劃以招股價區間的中間以上範圍定價。

中石油研分拆銷售業務

另外，外電引述知情人士稱，中國石油（0857）在油價今年初升至高位的背景下，考慮將其銷售業務分拆上市，業務包括成品油銷售及遍布內地的加油站網絡等子業務，年收入超過2萬億元人民幣。不過，此項考慮尚在非常初步階段，由於中石油的業務結構複雜，目前未形成任何最終決定，亦不清楚分拆涉及的具體資產範圍。

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