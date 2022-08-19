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東亞半年少賺44% 擬斥5億元回購

【明報專訊】東亞銀行（0023）公布中期業績，純利按年大減43.9%至14.99億元。每股中期息派0.16元，按年大減逾半，但建議在市場內視市况回購5億元股份。盈利大減，主要受中港業務減值大增影響。內地與香港客戶減值墊款分別達74.4億元及12.34億元。由於若干房地產客戶被降級，內地不良貸款上升至15.61億元，按年升近六成。聯席行政總裁李民橋表示，若一些內房發展商情况仍未好轉，下半年撥備可能依然高企。

內地不良貸款升近六成

期內，金融工具減值達21.36億元，按年大增2.68倍。香港業務減值貸款比率由1.09%升至1.76%，內地業務則由1.54%上升至2.12%。香港業務稅前盈利按年大減63.1%至7.28億元；內地業務受房地產拖累，稅前由盈轉虧，虧損1500萬元，東亞中國的淨利潤僅餘200萬元。期內靠英、美及新加坡等地國際業務支撐，受惠貸款增加及息差擴濶，稅前盈利9.4億元，按年增54%。

東亞風險總監陳淑佩表示，內地房地產貸款佔內地貸款已由兩年前41%回落至約31%，內房發展商佔整個集團貸款業務亦由去年16%減少至上半年的12%，現時相關貸款額為860億元，陳淑佩強調，集團已積極減低相關比例。但她指出，若某些發展商下半年情况惡化，則需再下調評級，壞帳及不良貸款比率（NPL）可能因此上升。

港淨息差擴 帶來17億元額外收入

在加息環境下，李民橋認為拆息向上有利集團收益，尤其香港業務方面，料淨利息收入可抵消儲蓄存款成本上升，預期集團整體淨利差（NIM）上升20點子，當中，香港方面更預期向上30點子，並額外帶來17億元的淨利息收入。