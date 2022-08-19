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亞馬遜傳測試新功能 產品短視頻具TikTok風格

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士稱，亞馬遜（美：AMZN）為其軟件測試類似於TikTok的功能，準備向用戶展示TikTok風格的產品圖片及短視頻，方便客戶選購產品，並與其他用戶分享心頭好。據稱，目前只有少數亞馬遜員工參與測試。分析指出，亞馬遜正加入facebook母企Meta（美：META）和Alphabet（美：GOOG）等科技巨企的行列，嘗試透過短視頻及源源不斷的信息流提高用戶的參與度。

追蹤該功能發展的以色列人工智能公司Watchful Technologies表示，亞馬遜內部把這正在測試的新功能稱為「Inspire」，以一個鑽石小工具圖案標示於亞馬遜軟件的主頁。這小工具會引導客戶觀看一系列商品圖片及影片，客戶可點讚、分享，並購買商品。亞馬遜發言人稱，會不斷測試新功能，為顧客的生活提供便利。

客戶可點讚分享購買商品

此外，歐洲央行上月大幅加息半厘後，歐元區通脹前景未見改善。歐洲央行執委會成員施納貝爾（Isabel Schnabel）表示，儘管經濟衰退風險加劇，她仍傾向於9月再次大幅加息。市場對歐洲央行下月加息毫無懸念，問題是將加息0.25厘還是半厘。

施納貝爾稱，不排除通脹短期內進一步上升，並相信通脹壓力可能持續一段時間。她承認目前存在衰退風險，但即使陷入衰退，通脹壓力不大可能自行減弱。不過由於聯儲局7月會議紀錄預示加息持續，美匯指數昨晚升穿107，歐元兌美元跌0.5%，在1.013水平徘徊。

（綜合報道）

[國際金融]