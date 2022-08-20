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百度周大福等染藍 藍籌擴至73隻 快手京東健康續落選 中金：或涉成交以外因素

【明報專訊】恒指公司公布季檢結果，百度（9888）一如市場預期，獲納入恒指，比重為0.65%，煤炭股中國神華（1088）則自2020年9月被剔出後再次染藍，比重同為0.65%，同時周大福（1929）和翰森製藥（3692）均獲納入恒指，比重分別為0.26%和0.15%。恒指在是次季檢沒有剔出成分股，季檢結果於9月5日生效後，成分股將增至73隻，少於去年恒指公司改組恒指時預期今年增至80隻成分股的目標，意味下次季檢恒指將再納入更多成分股。

明報記者 歐陽偉昉

以截至7月底，追蹤恒指ETF被動式資金238.1億美元（約1869億港元）計算，百度和神華將各有12.15億元被動式資金流入，周大福有4.86億元，翰森製藥則有2.8億元。現有恒指成分股比重調整中，阿里巴巴（9988）比重在季檢生效後將增加0.86個百分點至7.34%，重新超越美團（3690）；美團比重則減少0.15個百分點至6.56%。

阿里權重升 12億被動資金流入

匯控（0005）季檢生效後比重將減少，回到8%，將有12.71億元被動式資金流出，友邦（1299）則有7.48億元。騰訊比重則將回升至8%，季檢生效時會有16.26億元被動式資金買入，加上科指和國指比重再平衡，累計將有25.1億元被動式資金買入，阿里巴巴和美團則分別有12.03億元和6100萬元買入。

中金上周預期，長期染藍熱門快手（1024）、京東健康（6618）可望染藍，不過今次季檢仍未成事。快手昨日預先炒上升4.67%，有6.45億元北水淨買入。染藍的周大福昨日升4.2%，神華和翰森製藥分別升2.8%和0.5%，百度則跌0.5%。中金提到，快手、京東健康等已多次落選，或涉一些不涉成交、卻與指數諮詢委員決策依據相關因素，例如行業和上市地代表性等有關。

商湯納國指 太保被剔出

國指成分股亦有變動，人工智能股商湯（0020）3月獲納入科指後，將在9月再獲納入國指，比重為0.41%，以7月底追蹤國指ETF被動式資金50.7億美元（約398億港元）計算，將有1.63億元被動式資金流入，保險股中國太保（2601）則被剔出，現時比重為0.63%，預料有2.5億元流出。科指成分股則沒有改動。

港股昨日繼續窄幅波動，恒指今早低開107點報19,656點，早上轉跌為升最高見過19,898點，下午升幅收窄，收報19,773點，上升9點或0.05%，高低波幅242點，主板成交維持低企只有822億元。國指上升0.29%報6720點，科指下跌0.01%報4192點。北水昨淨流出10.32億元，美團被淨沽6.04億元，連續6日累沽28.89億元。