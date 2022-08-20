恒生投資下月接管盈富 將設人幣買賣櫃枱

去年初盈富曾因美國投資禁令，一度有3日不能對中資股作新投資，引起市場嘩然，雖然其後可重新投資，但經監督委員會檢討後，決定更換舵手，惟道富仍為基金信託人，且美國未撤投資禁令，意味「美國人士」仍未能重新買入。

盈富基金表示，自9月19日起，恒生投資將為盈富基金引進新的人民幣交易櫃台在聯交所買賣，代號為82800。現有的一級市場運作不會變更，所有的增設或贖回將繼續只會以港元結算，且盈富基金不接納人民幣櫃枱的增設及贖回。

僅供二級市場交易結算

新的人民幣櫃枱僅供二級市場交易及結算之用，人民幣買賣基金單位可與盈富基金為港元買賣基金單位發行的現有實物憑證互換。基金單位無論以任何一種貨幣買賣，單位仍以港元計值，持有人只會以港元收取股息，人民幣買賣基金單位的每手買賣單位同樣為500個基金單位。

恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，很高興即將於9月19日接任為盈富基金經理人，這標誌着同樣植根香港的恒生投資在業務發展上的一個新里程。近年投資於香港ETF市場愈趨流行，香港的ETF資產管理規模在過去3年增長了超過45%，僅在2021年已突破4000億元，新推出的ETF通更有助香港ETF市場進一步發展。

在履任盈富基金經理人後，恒生投資將致力為直接或透過強積金投資於盈富基金的投資者創優增值，冀讓盈富基金保持作為香港人籌劃理想生活的主要投資選擇之一外，亦支持香港ETF市場繼續受益於持續增長的需求。