招行半年多賺14% 內房不良率續升

招行在上半年為降低房企相關風險，房企貸款餘額較去年底降0.2%至3552.06億元，佔整體貸款比去年底降0.4個百分點至6.4%。招行表示，該行將加強房地產風險形勢前瞻預判，聚焦中心城市和戰略客戶，有序開展房地產項目併購貸款業務，市場化處置房企風險。

彭博料全年純利增長難達標

招行上半年信用減值損失按年下降1%至414.77億元，雖然與貸款相關的信用減值，按年上升57.7%至227.95億元，主要因為部分房地產客戶增提撥備，不過應收同業和其他金融機構款項撥備回撥，加上表外預期信用減值也在前期已經撥備，帶動今年上半年信用減值撥備按年微跌。

招行上半年手續費收入升2.2%至534.05億元。淨利息收入按年增加8.4%至1076.92億元，不過上半年淨息差實際按年跌0.05厘至2.44厘，單計第二季更按季急跌0.14厘至2.37厘。招行指出，疫情和樓市下跌影響居民消費，降低收益率較高的信用卡貸款和按揭貸款增長，企業融資求不足加上貸款基準利率下跌，亦影響人民幣貸款定價。該行預期下半年隨消費恢復，零售貸款佔比可望提升，改善資產結構，不過經濟持續恢復基礎尚不穩固，加上企業融資成本或將持續降低，預計下半年貸款定價將繼續承壓。

彭博經濟研究認為，招行下半年資產收益率下降、信貸增長有限和費用收益放緩風險增加，長三角房企貸款質素惡化，令招行減值貸款上升，認為以上不利因素會持續至房地產危機扭轉，預料招行今年純利難以達到12%的增長預期。