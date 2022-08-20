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燃料成本漲 煤氣上半年少賺逾兩成

【明報專訊】受天然氣供應緊張，來氣價上漲導致毛利率及內地公用事業業務盈利貢獻減少影響，煤氣（0003）半年純利33.15億元，按年減21.1%（見表），中期息維持每股派12仙。集團稱，雖然內地6月新冠疫情受控，但仍對其公用事業業務帶來壓力，預計下半年形勢將較樂觀。煤氣股價在昨日績前收升1.9%。

中期息維持每股12仙

集團期內營業額約297.21億元，按年增兩成。其中香港及內地燃氣、水務及有關業務之營業額為54.54億及203.73億元，分別按年增7.4%及24.4%；新能源業務升20.12%，地產業務升11.2%。

煤氣表示，第五波疫情在今年初爆發，本港餐飲業受到衝擊，上半年集團工商業煤氣銷售量較去年同期下降；同時，上半年平均氣溫較去年同期為低，帶動住宅煤氣銷售量增加。整體而言，今年上半年本港煤氣銷售量148.82億兆焦耳，按年上升1%；本港爐具銷售量則按年下降7.1%。至6月底，本港客戶數目197.5萬戶，按年上升1.13%，預計今年底客戶總數將達200萬。

今年上半年，內地公用事業業務城市燃氣總售氣量約161億立方米，按年上升近1%；燃氣客戶約3600萬戶，按年增長9.05%。截至6月底，包括港華智慧能源（1083）在內，集團在內地之城市燃氣項目總數為309個，按年增加22個。

煤氣預計，今年本港煤氣客戶數目將保持平穩增長。今年8月初生效之煤氣標準收費上調將為集團帶來年收入3億元，有助抵消部分成本增加。