疫情打擊 小米次季純利跌83% 促銷多令毛利受壓 公司料下半年銷售好轉

明報記者 陳麗歡

將推多款高端機 冀毛利回穩

受促銷影響及美元升值使銷售成本增加，次季毛利按年跌22.3%至117.68億元。整體毛利率按年跌0.5個百分點至16.8%，智能手機分部毛利率跌3.1個百分點至8.7%。王翔表示，季內整體需求欠佳，海外市場需求則受通脹打擊，內地疫情反覆影響門店銷售等，加上季內未有新手機推出，令整體收入減少。

王翔又表示，雖然需求減少，但透過618購物節促銷活動，能清理庫存。他稱目前庫存回落至健康水平，將推出多款高端機，有助毛利回穩。

IoT互聯網服務收入齊跌

次季智能手機銷量大減，平均售價表現亦受壓。智能手機銷量3910萬部，按年跌26.2%，按季則微升1.5%。平均售價跌3.1%至1081.7元。智能手機分部收入按年跌28.5%至422.68億元。王翔預計，下半年手機出貨量將好轉，內地疫情趨穩， 更有「黑色星期五」及聖誕促銷等帶動，惟考慮到多項不確定大市因素，表示「仍需謹慎看好」。

其他業務表現亦見下滑，IoT與生活消費產品收入按年跌4.5%至198.12億元，互聯網服務跌0.9%至69.71億元，其他收入升兩成至11.2億元。

投資造車6.1億 同拖低純利

「小米造車」項目方面，集團首席財務官林世偉強調，汽車繼續成為發展重心之一，純利下滑與造車資本投入有關，在電動車資本投入6.1億元，目前造車團隊已超過500人，並制定全棧自研算法的技術佈局戰略。季內研發開支按年增22.8%至38億元，按季增7.7%。