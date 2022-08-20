東方海外半年純利倍升 股息增36%

東方海外表示，由於市場供求力量推動大多數航線運費上升，加上成本控制，令上半年純利按年急升101.5%至56.64億美元；派中期息每股3.43美元及特別息每股2.57美元，合計股息較去年同期增加36.1%。東方海外昨天收報235元，升6.5%。

受惠疫下全球運費飈升

東方海外指出，業績的突出表現源於集裝箱航運市場持續的特殊狀况，不過市場面對擁擠、延誤和營運中斷等因素，導致有效供應水平承受巨大的下行壓力，對市場現狀和前景有隱憂。期內，集團的總體貨運量按年減少7%，總收入按年上升61%，每個標準箱平均收入增長74%。

受惠於疫情下全球運費飈升，東方海外去年起已大舉派息回饋股東。集團先後派發中期息、末期息及特別息，每股合共獲得股息7.71美元，較2020年全年的1.4175美元，升幅高達443.95%。

集團：市場前景有隱憂

展望未來，東方海外形容「看到了一系列互相矛盾的信號」，為未來帶來不明朗。雖然通脹和加息對主要經濟體的消費支出帶來影響，美國零售庫存銷售比率仍然在歷史相對低位，但是美國庫存的絕對水平按年亦有所增加。

東方海外主席萬敏表示，集團的船舶在主要長途航線上滿載航行，預計未來幾周將依然維持現狀。到目前為止，雖然現在應是傳統跨太平洋航線的旺季，但還沒有太多證據顯示旺季貨量顯著上升的特徵，集團將密切關注情况。