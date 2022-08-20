大建方艙 中國建築港營業額倍增

【明報專訊】中國建築（3311）昨公布，上半年多賺20.4%至42.14億元，每股基本盈利為0.8365元，派中期息0.24元，按年升20%。上半年中國建築營業額按年升47.9%至538.11億元，毛利率按年則跌3.1個百分點至13.4%；當中本港營業額因承建大量方艙醫院而錄得按年增長1.2倍的增幅。
中國建築上半年的分部業績中，本港營業額按年增1.2倍至229.89億元，亦由於規模擴大，分部業績較2021年中期的4.4億元增加92.2%，至8.45億元。主要因第五波疫情，集團承建大量與防疫相關的建設項目，加上其他訂單的有機增長而推高營業額。
澳門方面，雖然經濟尚未從疫情影響中恢復，但中國建築期內中標多個政府項目，連同多個在建大型醫院及其他項目，澳門營業額58.13億元創新高，較2021年中期的29.25億元增加98.7%；澳門分部盈利則按年減少13%至4.15億元，是由於多個大型項目仍處於初步階段，故並無計提有關盈利。
內地方面，基建投資項目和建築相關業務分部營業額錄得平穩增長至218.39億元，較2021年中期的208.03億元按年增加5%。分部業績按年增15.2%至49.72億元，主要得益於組裝合成建築（MiC）的業務增長。上半年集團累計新簽合約額約為904.8億元，在手總合約額約為4999.4億元，其中未完合約額約為2851.0億元。