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恒安中期實際少賺一成 毛利率跌4.2百分點

標籤：經濟

【明報專訊】恒安國際（1044）公布，上半年純利按年跌31.4%至12.76億元（人民幣，下同），扣除營運匯兌損失的經調整純利按年亦跌10.9%至16.44億元，派中期息0.7元。集團上半年毛利率按年跌4.2個百分點至35.2%，財務總監李偉樑預計，下半年木漿仍會保持高位，利潤無可避免受壓，將加強毛利率較高的高端產品銷售，提高價格以及控制營銷成本，應對原材料價格上漲情况。

恒安昨午公布業績，午後股價有支持，收市升3.05%至38.8港元。集團上半年收入為112億元，按年上升12.3%，其中紙巾業務收入升25%至58.4億元；衛生巾業務及紙尿片業務分別升3.3%及2.2%。李偉樑指出，內地的生活用紙量偏低，相信紙巾業務仍有良好銷售增長機會，下半年可保持增長。衛生巾市場已飽和，下半年會專注產品提升和建立品牌形象，紙尿片會發展新渠道，保持銷售向上。

集團行政總裁許清流透露，下半年平均加價幅度約為中單位數，會根據產品的不同銷售策略作調整。他又稱，看到石化原材料的價格出現下跌勢頭，惟木漿價格仍在高位，未來將會繼續發展三至四線的「下沉城市」，搶佔更多市場。

至於上半年銷售及行政費用增長11.5%，李偉樑解釋主要來自運輸費用增加，期內受全球經濟不穩及疫情所影響，下半年表現仍要視乎運輸價格走勢，不過集團精準投放營銷費用，上半年銷售及行政費用佔整體收入比例有所改善。