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受惠檢疫需求 華大酒店盈喜

標籤：經濟

【明報專訊】順豪系3間上市公司華大酒店（0201）、順豪物業（0219）和順豪控股（0253）昨日齊發盈喜，預期截至6月底的上半年，收入將分別按年急升90%至100%、50%至60%及50%至60%，其中順豪控股的折舊後股東應佔溢利更升逾6倍至3100萬元。

順豪控股實際純利升逾6倍

另外，華大酒店上半年折舊後股東應佔溢利按年大增逾10倍至1.06億元；順豪物業增逾3倍至6100萬元。集團指出，純利大增原因主要是客房價格上漲，以致酒店收入增加，同時已採取及時應對措施，精簡營運架構及控制營運成本。

事實上，華大酒店旗下6間本地酒店中，有5間酒店自去年1月起已任指定檢疫酒店，帶動酒店業務去年全年收入增加54%，業績更按年由虧轉盈。根據香港政府公布第八輪指定檢疫酒店名單，華大旗下的華美達海景酒店、華美達華麗酒店、華大盛品酒店、華麗銅鑼灣酒店均在名單之內，以華大盛品酒店為例，一人的高級套房每晚費用為1080元。

此外，華大酒店、順豪物業及順豪控股近月動作頻頻，包括5月中向以已故「舖王」鄧成波家族成員，以14.2億元收購汀蘭居，又以9億元向美資基金安祖高頓及WEAVE LIVING售華麗都會酒店，於8月16日股東特別大會通過交易。