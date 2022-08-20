GME主席沽清 3B家居再挫40％

被質疑哄抬股價

3B家居周二股價突然急升超過七成，高見28美元。這主要是由於申報文件顯示，科恩的風險投資公司RC Ventures購入超過160萬股3B家居的價外遠期認購期權，執行價介乎60至80美元之間，意味科恩押注3B家居大幅上漲，刺激散戶紛紛入市。蒂爾森見3B家居股價急升，在周三警告該公司可能沒有足夠流動性為節日旺季建立庫存，預言其股價很快會跌至10美元。就在周三收市後，科恩申請沽出3B家居全部持股的文件曝光，觸發該股周四大跌近20%，收報18.55美元。該股昨早段再跌四成，在10美元水平徘徊。

根據周四公開的申報文件，科恩已在周二至周三以每股18.68至29.22美元的價格，沽出778萬股3B家居，且沽出了認購期權。申報文件顯示，他在今年1至3月，以每股平均15.34美元左右的價格入市，以1.212億美元的成本購入了3B家居的股票及期權。他本周沽出上述持貨進帳1.893億美元，意味他透過3B家居賺進了6800萬美元（約5.3億港元）。

（綜合報道）

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