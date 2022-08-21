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聯儲局料短期續加息 美股連升斷纜 分析：市場低估加息風險 美股仍未觸底

標籤：經濟

【明報專訊】美國聯儲局在上周三（17日）公布的議息會議紀錄表示短期內將繼續加息，近日聯儲局官員亦發表支持加息的鷹派言論，降低7月美國通脹按年回落令加息放慢的預期。上周美股三大指數中止連升4周的趨勢，標指跌1.2%，納指和道指跌2.6%和0.2%。分析指出，近期投資者湧入股市，低估了聯儲局大幅加息的風險，雖然不少美股上季業績做好，或能短暫支撐股市，但強調目前仍未見底，建議保持警惕。

明報記者 蔡穎霖

上周五美股三大指數下跌，標指跌1.3%，收報4228點，納指跌2%，收報12,705點，道指跌0.9%，收報33,706點。立場偏鷹的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德早前支持聯儲局，在9月再加息0.75厘。里士滿聯儲銀行行長巴爾金上周五稱暫未作出決定，但支持提前加息以抑制通脹，即使或令美國經濟面臨衰退風險。美國10年期國債孳息率上周五曾高見2.998厘，見1個月高位，收市上升3.5%至2.975厘。

聯儲官員放鷹 美10年債息升

截至8月17日的一周內，美股ETF錄114.12億美元資金淨流入，連續5周累計流入379.17億美元。美國銀行策略師Michael Hartnett認為，投資者低估聯儲局大幅加息的風險，目前美息距離壓抑通脹仍遠，預料通脹率在明年春季維持在5%至6%，遠高於聯儲局定下的2%目標。近期美股反彈只是典型的熊市反彈，預計股市未來或會見新低。

標指自6月中以來，已較年初高位收復一半跌幅（見圖），美銀統計過去標指43次逾10%的熊市反彈，39個交易日內平均上升約17.2%，因此認為目前美股反彈已到達極限。聯儲局主席鮑威爾將於26日在全球央行年會發言，未來數周續有經濟數據發布，該行認為或會繼續引發股市震盪，股市現在尚未觸底。

美銀：美股反彈已達極限

市場早前擔心環球經濟轉弱，影響美股企業營運表現，不過在已公布季績的473隻標指成分股，有76%去季純利勝預期，收入勝預期也有63%。

加皇財富管理指出，情况帶動機構投資者追貨，短期對美股有支撐作用，不過該行對美股看法仍維持中性，因為市場仍須面對衰退風險與通脹壓力，建議投資者保持警惕。

ADR港股比例指數跌1.2%

受美股跌勢拖累，恒指夜期收報19,551點，跌0.9%，低水222點。ADR港股比例指數跌1.2%至19,533點。小米（1810）上周五公布的季績勝預期，惟ADR較港股低收3%，折合報11.31港元。獲納入恒指的百度（9888）ADR升0.6%，折合報126.63港元，較港股收低0.8%。