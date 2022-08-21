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比特幣失守23000美元兼跌穿升軌

標籤：經濟

【明報專訊】資本市場氣氛轉差，虛擬貨幣同步走弱。比特幣上周五跌9.2%至21,274美元，不但失守23,000美元水平，更跌穿上升軌，意味後市走勢或會受壓。以太幣跌勢更急，上周五挫逾一成，收報1686美元。截至昨晚8時，比特幣報21,241美元，較周五再跌0.1%，以太幣報1639美元，跌2.8%。

數字資產交易商GlobalBlock分析師Marcus Sotiriou稱，市場沒有單一催化劑引發虛幣拋售潮，惟上周五標指終止反彈勢頭，拖累比特幣向下。他續表示，美國通脹影響消費放緩，風險資產在目前市况下掙扎，導致近期比特幣及其他虛幣遭遇沽壓。

Cointelegraph Research報告指出，經過2021年及2022年上半年的「爆炸式」增長，區塊鏈行業風險投資似乎正降溫。資料顯示，7月份的區塊鏈行業合共融資19.8億美元（約154.44億港元），按月急挫43%；交易量按月跌26%，平均交易額亦呈下降趨勢。以投資領域劃分，以Web 3.0佔投資總額44%最多，其次是去中心化金融（DeFi）的27%。

「網紅股」3B家居自高位挫67%

此外，近日熱炒的「網紅股」亦急挫，3B家居（美：BBBY）上周三遭大股東、GameStop（美：GME）主席科恩（Ryan Cohen）宣布清倉，上周五股價再瀉40.5%，盤後再跌11.3%，自高位累挫67.4%，GameStop上周五亦跌3.8%。