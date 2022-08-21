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巴郡獲准增持西方石油至50%

標籤：經濟

【明報專訊】「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡（美：BRK）今年積極吸納西方石油（美：OXY）股票，未來或將進一步增持。美國聯邦能源監管委員會（FERC）上周五公布，已批准巴郡可持有西方石油最多50%股權，目前巴郡已有持股20.22%，即仍可多買約三成股權，消息帶動西方石油上周五急升9.88%，收報71.29美元，創兩個半月新高。

西方石油上周五急升近一成

巴郡在7月11日向FERC提交增持西方石油上限的申請，之前巴郡已可持有上限25%。FERC認為，增持計劃不會對行業競爭、能源價格、監管等有負面影響，交易符合公眾利益，因此批准申請。巴郡未回應彭博社，對擴大西方石油持股申請的查詢。

巴郡在2019年首次買入西方石油，不過2020年初新冠疫情爆發，對石油需求急跌一度拖累原油期貨價格跌至負值，巴郡曾在當年第二季清倉西方石油。今年初俄烏戰爭爆發、原油供應緊張，加上需求持續上升，帶動油價曾升逾130美元水平，巴郡在今年首季再次建倉西方石油，持股達14.7%，並在7月中和8月初繼續加倉至現時水平。

西方石油股價年初至今累升1.46倍，為表現最佳標指成份股，大幅跑贏標指同期下跌11.28%。受油價上升帶動，西方石油今年扭虧為盈，另外該行擁有領先的碳排放捕捉技術，料可受惠早前美國通過的《削減通脹法案》，對減排綠色能源投資的補貼。諮詢機構Edward Jones分析師Jim Shanahan相信巴郡獲得批准後，將繼續購入西方石油。

布蘭特期油上周五上升0.13%，收報96.72美元，不過全周仍跌1.46%，分析員認為，中國內地經濟前景轉弱，引發對石油需求的擔憂，另外伊朗在上周一表示與歐盟就核協議取得進展，亦帶動油價當日下跌4.6%。