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尚福林：應關注銀行不良貸款壓力

標籤：經濟

【明報專訊】內地經濟近月受新冠疫情防控影響放緩，市場關注銀行貸款質素惡化問題。中銀監前主席、全國政協經濟委員會主任尚福林昨日在論壇上表示，隨着經濟下行壓力反映到金融領域，應當關注銀行不良貸款反彈壓力將會持續增加，資產質量變化會直接衝擊金融穩定，對地方中小型銀行影響將更為明顯。

指延期還本付息礙銀行判斷

尚福林表示，受經濟和行業景氣下降影響，信用風險可能加大。由於監管機構自2020年初疫情爆發以來，推出中小微企貸款延期還本付息政策，令銀行或難以判斷企業經營只是受短期流動性影響，還是已有根本性問題，真實風險無法充分暴露，不能淘汰落後產能企業，將會削弱經濟活力。

尚福林指出，中小型金融機構目前存在實際風險高於帳面水平、現有風險處置難度較高、區域風險相對集中等問題，一旦不良資產加快暴露，將令它們發展包袱更重。他認為，銀行應繼續加強為資產質素分類，充分暴露和加強處置不良資產，同時應加強中小型金融機構改革以解決體制問題，拓寬補充資本渠道，從根本上增強風險抵禦能力。

籲加強中小型金融機構改革

近月河南發生村鎮銀行存款被非法轉移，存戶不能領回存款而爆發維權事件，銀保監前副主席王兆星認為，雖然事件不會引起系統性風險，但也是信用風險信號，需要高度關注，防止風險外溢引發市場波動。

他指出，當經濟放緩導致信用環境惡化，將會出現更多金融風險，一旦爆發重大金融風險便會拖累經濟穩定，因此要及時作出控制和預防，應對不良資產反彈，強化監管嚴防資金脫實向虛，打擊逃債廢債以及各類違法金融活動。