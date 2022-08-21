多國扶助本土晶片業 恐致行業蕭條 分析：重複產能破壞業界高效運作

資料來源：彭博社、金融時報、Project Syndicate

花旗分析師Christopher Danely警告，晶片行業可能面臨至少10年，甚至20年來最嚴重的衰退，各國製造商的不同晶片類別都可能受到影響。

花旗：晶片業或至少10年衰退

晶片生產線往往需數年時間才能建立。新冠疫情期間，晶片商的產能落後於市場需求，令全球陷入晶片荒。晶片價格水漲船高，推動業界的盈收及股價節節攀升。儘管部分汽車製造商仍在抱怨晶片供應不足，不過迹象顯示，記憶體晶片、電腦處理器等近期趨向供過於求，令晶片市場面臨庫存增加、需求下滑的困境。

主要晶片商紛紛發出盈警，預示市場環境急轉直下。繪圖晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）此前表示，由於遊戲業務收入銳減，拖累公司整體收入不及市場預測。美國最大記憶體晶片製造商美光科技（美：MU）更在8月9日、拜登簽署《晶片與科學法案》當日警告，很多產品的需求正迅速消失。

中國海關總署數據亦顯示，今年1至7月，累計進口晶片數量為3246.7億件，按年減少11.8%，反映主要半導體市場的晶片需求也大為減少。

作為晶片主要買家的個人電腦（PC）製造商，對晶片的需求已經轉弱。市場調查機構Mercury Research的數據顯示，第二季桌面電腦處理器的出貨量降至近30年來最低水平，且錄得1984年以來最大的按年跌幅。

新冠疫情期間，居家辦公的趨勢刺激了PC及其他電子產品的需求，令晶片需求大增。如今消費者對電子產品的需求已迅速降溫，令廠商減少購買晶片，市場也出現了庫存調整。

上次晶片行業的調整期出現於2019年，過往這低潮期不會持續太久。不過分析師預期，今次晶片行業難以像以往般迅速復蘇，因為全球經濟正在轉弱。倘庫存調整與經濟衰退同時發生，對業界的影響將相當嚴重。

今年晶圓廠動工項目超平均

另一有別於以往的因素，就是歐美及亞洲多國為晶片行業提供廣泛資助，以提升本土的晶片技術與產能。國際半導體產業協會（SEMI）數據顯示，今年有24個晶圓廠建設項目動工，較2014年以來平均數量高出4個。

美國券商Northland Securities分析師Gus Richard稱，這曾是企業間競爭，現在是國家間的競爭，是中美間一場競賽。

由於前期成本巨大，令晶片行業的風險很高。造價動輒逾百億美元的晶片廠，需每天24小時不停運轉，以爭取數年內回本，否則生產設備已經過時。

能進行如此大規模投資的先進晶片企業，全球數量不足5家，當中三星電子（韓：005930）、台積電（台：2330）和英特爾（美：INTC）已佔大部分產能。這三大巨頭能按經營環境，適時調整生產線，提高供應鏈效率，從而佔據市場主導地位。不過，美國政府推動晶片商在本土增設生產線，以取代亞洲的產能，可能會破壞業界高效率運作。

惠譽分析師Jason Pompeii表示，晶片行業正於歐美建立重複的供應鏈，而過度投資可能會影響盈利，導致收入及現金流短期內波動加劇。

獲美政府援助 料失中國市場

部分分析認為，美國政府的補貼可助業界降低建廠成本，未來卻可能拖低業界盈利。獲美國政府援助的晶片商，未來10年將被禁止在中國擴張先進的晶片產能，意味它們可能把中國市場拱手讓給中國本土廠商。

國際貨幣基金組織（IMF）前第一副總裁克魯格（Anne Krueger）指出，《晶片與科學法案》與美國過往支持的開放多邊貿易體系背道而馳，而這正是美國指摘中國奉行的政策，一旦個別企業獲得巨額資助，晶片行業不可能享有自由競爭的市場，而市場競爭才是令美國經濟富有成效的關鍵。

[企業地球村]