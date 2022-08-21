晶片供應鏈今年初起庫存大增

【明報專訊】晶片行業的周期波動頻繁，但這次周期變化令業界措手不及。近期記憶體晶片、個人電腦（PC）處理器等產品突然面臨供過於求，但汽車及工業晶片等仍未能完全滿足市場需求。晶片行業研究機構VLSI Research行政總裁哈奇森（Dan Hutcheson）指出，市場環境急劇轉差，加上各種矛盾的局面出現，情况前所未見。他說：「從未見過這種狀况，晶片市場同時出現供不應求及庫存過剩。」
根據VLSI Research的分析，晶片市場轉弱的直接原因，是晶片供應鏈從今年初開始庫存大幅增加。2月時，全球晶片庫存可支持1.2個月的下游生產，到7月已增至1.7個月。
至於更深層的因素，相信是消費者面對通脹高企而減少開支，令PC及智能手機等銷售轉弱。此前製造商一直增加晶片庫存，以防供應鏈受阻。如今市場對經濟放緩甚至衰退的擔憂，已導致製造商對訂購晶片的態度逆轉。英特爾（美：INTC）上月底公布次季收入按年跌22%，較分析師預期低15%，為晶片行業前景敲響警號。英特爾將業績遠遜預期，歸咎於行業出現10年一遇的庫存調整。
迹象顯示，晶片需求轉弱的範圍擴大。美光科技（美：MU）表示，汽車製造商和工業企業成為最新一批削減晶片訂單的客户。
美光表示，這是行業需求的最新變化，目前無法判斷這些客户是因為此前採購量太高而進行調整，又或由於其銷售下滑，促使其削減訂單，但無論是哪種情况，市場已釋出需求疲軟的信號。晶片銷售降溫，被視為全球經濟轉弱的迹象。晶片銷售額在今年6月按年增長13.3%，增幅低於5月的18%，已連續6個月增長放緩。