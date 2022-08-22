moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

抄唔抄?明得到先好抄！

廣告創意行業抄橋是一大死罪，任你抄得成功應該也會被行家唾棄。現在數碼廣告如此透明，網民要知道出處無難度。近年興抽水，你抽，我又抽，抽得快就是贏家，莫論只求抽水是否能幫到品牌，有不少Marketers朋友也有問到，那如何學好數碼營銷。

好案例是一個精彩故事

不論是大學教學，或是企業培訓，主辦單位都會要求我加入案例分析。成功案例分析，都是很好很受歡迎的教學元素，因為就算你對營銷毫無認識，當故事聽也會精彩。不過我在教學時都會很小心選擇應用案例，因為很多案例其實也是「事後孔明」，分析都是成功後寫成的，有不少更是因為要「入獎」而製作，要從中得到可吸取的養分，不單純是一個精彩故事，真的要靠培訓導師引導學員參詳其中。

要抄的是策略

我不是否定用成功案例學習的好處，而是強調了解背後應用的策略和營銷原則。很認同營銷作家Rank Fishkin最近在Twitter發表的一句，「要抄的不是戰略(Tactics)，而是策略(Strategy)和營銷原則(Principle)。」

不要被「好橋」蒙蔽

某某明星很紅，搞笑片改歌詞很受歡迎，這是橋段。用AR濾鏡，製作短片，用Re-marketing這是戰略。在成功案例看到橋段和戰略，都會令人很鼓舞即時想像可否直接套用，這不算是即「學」即「用」，頂多是「見好就抄」。理解背後營銷因為客戶旅程的什麼部份而套用Re-marketing，了解短片用上什麼故事營銷方法觸動漏斗AIDA的Desire（慾望），這是營銷策略，應用營銷策略以達到結果，這策略應該抄！而且抄下來，也可能不動聲色沒有人知道，有賺到！

我在日常工作有抄，只是抄的是策略而已。在企業培訓和課程上，我都愛提及營銷策略的運用，其實很多時拆解背後的策略，沒有我們想像中深奧，也有很多時有唸過市場學的朋友都知道的基本知識，只是換上數碼營銷的包裝罷了。你又有看透嗎？

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com

（Powered by WAW Creation）