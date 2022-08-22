抄唔抄?明得到先好抄！

廣告創意行業抄橋是一大死罪，任你抄得成功應該也會被行家唾棄。現在數碼廣告如此透明，網民要知道出處無難度。近年興抽水，你抽，我又抽，抽得快就是贏家，莫論只求抽水是否能幫到品牌，有不少Marketers朋友也有問到，那如何學好數碼營銷。

好案例是一個精彩故事

不論是大學教學，或是企業培訓，主辦單位都會要求我加入案例分析。成功案例分析，都是很好很受歡迎的教學元素，因為就算你對營銷毫無認識，當故事聽也會精彩。不過我在教學時都會很小心選擇應用案例，因為很多案例其實也是「事後孔明」，分析都是成功後寫成的，有不少更是因為要「入獎」而製作，要從中得到可吸取的養分，不單純是一個精彩故事，真的要靠培訓導師引導學員參詳其中。

要抄的是策略

我不是否定用成功案例學習的好處，而是強調了解背後應用的策略和營銷原則。很認同營銷作家Rank Fishkin最近在Twitter發表的一句，「要抄的不是戰略(Tactics)，而是策略(Strategy)和營銷原則(Principle)。」

不要被「好橋」蒙蔽

某某明星很紅，搞笑片改歌詞很受歡迎，這是橋段。用AR濾鏡，製作短片，用Re-marketing這是戰略。在成功案例看到橋段和戰略，都會令人很鼓舞即時想像可否直接套用，這不算是即「學」即「用」，頂多是「見好就抄」。理解背後營銷因為客戶旅程的什麼部份而套用Re-marketing，了解短片用上什麼故事營銷方法觸動漏斗AIDA的Desire（慾望），這是營銷策略，應用營銷策略以達到結果，這策略應該抄！而且抄下來，也可能不動聲色沒有人知道，有賺到！