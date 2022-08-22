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港銀定存息最高超3厘 下月料再升 專家籲做半年至一年期 薦3高息股

【明報專訊】隨着本港全線拆息上升，市場人士預期本港銀行有機會在下月22日美國聯儲局議息後4年內首次加息，幅度0.125厘或0.25厘。近月港銀亦以高息爭取定期存款，當中工銀亞洲388天的定存息高見3.1厘，但入場門檻較高，最少需要80萬元新資金。早前華僑永亨更推高至3.28厘，起存額僅20萬元，惟優惠已於日前完結。適逢季結，預計至9月港銀亦會搶存款。上海商業銀行財資研究主管林俊泓預料，9月底一個月拆息（HIBOR）將升至2厘，港美息差會進一步收窄。隨銀行結餘下跌，最快9月上調最優惠利率（P），料加幅僅為0.125厘。

明報記者 鄺海盈

近月拆息高見1.9厘，多間中小行積極加定存息，繼工銀亞洲定存息高達3.1厘後，富邦定存息達3厘，不過仍需大額資金，起存額為100萬元。工銀亞洲則提供息率高達2.85厘的一年定期，僅以5萬元為起存額。綜觀大部分中小銀行，一年期的定存息率均高於2.6厘。以更短期的3個月定存計，花旗推出指定客戶優惠，起存額僅需5萬元，年息2.78厘，高過大部分銀行2.5厘或以下（見表）。

上商估下月P加0.125厘

林俊泓表示，拆息短暫或會回落，但整體依然持續向上，加上9月底銀行季結，料拆息屆時將高見2厘。銀行亦最快在9月加P，惟僅加0.125厘。他預計，美國明年底會開始減息，而且匯豐等大行的存款量多，在存款方面的成本壓力大，所以預料匯豐加P的幅度不大。他又認為，美國加息周期將持續至明年上半年，因此建議有興趣做定存的市民不必將定存年期拉長，現時可做一個月或三個月定存。本港的1個月拆息在季結前的一個月多會抽高（見圖）。

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，在加息環境下，定存是較保守的投資策略，認為投資者若有多餘的資金可做定存，現時的利息回報屬合理範圍。不過，他更偏好市場上的一些高息股。雖然近月股價大跌，穩定的高息股依然值得留意，例如中國移動（0941）上半年盈利升逾18%，有穩定派息率；航運方面，海豐（1308）連特別息派息亦高達17厘，均值得低價買入。

中移動海豐籲低吸

領展抗通脹

香港財務策劃師學會主席李澄幸同樣建議定存期宜選擇做短期，年期較長的定存投資風險大，因此認為半年至一年期屬合理範圍。除一般的傳統高息股外，房地產信託基金（REITs）在歷史上亦是抗通脹的投資產品，例如領展房產基金（0823），他建議購入高息的本地或環球房產信託基金。

（加息系列之三）