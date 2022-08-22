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銀債明開售 專家籲重錘認購30手

【明報專訊】銀色債券明日起接受認購，保證息率上調至4厘，較現時本港通脹為高，只限60歲或以上人士申購，市場料今批銀債反應積極。同樣由政府推出，數月前發行的綠色債劵，保底息僅2.5厘，但開放至所有香港個人投資者，亦可於港交所（0388）二手市場買賣。香港財務策劃師學會主席李澄幸認為，銀債回報率並不差，惟認購限制多，而且每人分配的數量不大，不能配置大部分資產。他料銀債反應熱烈，建議投資者申購25至30手為上限水平。

龐寶林：綠債未跌完勿急入貨

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，由於銀債不會在二手市場上買賣，其價格不會被市場壓低，因此值得購入。否則，在美國利率預期升至4厘下，市場上會出現更多高息產品選擇。綠債（4252）在港交所上市後，價格跌穿發行價。他指出，當綠債現價跌至97元，加上政府保底息2.5厘，投資者的回報率可超過2.5厘。但他認為加息仍會持續至第4季，年底息口將較現時高，料綠債價格仍有下跌空間，不建議現時購入。他又指，若不諳投資的市民可將資產的一半投資債券，否則可着眼於高息股。

李澄幸則稱，綠債價格下跌已大部分反映加息，雖然仍有下調可能性，但幅度不大。他又指出，買入綠債不影響本金及利息。

他認為，債價在加息期間受壓，投資者有閒置資產可以考慮現時購入。

（加息系列之三）