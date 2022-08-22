美高梅金殿超濠資本增至50億

73萬B股1元售何超瓊

投票權增至15%

據公告顯示，現時美高梅中國、何超瓊及美高梅國際酒店集團，分別持有金殿超濠已發行股本及投票權的80%、10%及10%；完成股份認購及轉讓後，將各自分別持有84.6%、15%及0.4%（見表）。美高梅金殿超濠的資本將由2億元增至50億元，僅達當局新規最低要求。而美高梅中國憑藉通過所有特別決議案的權利，事實上已完全控制金殿超濠的營運。公司預期，臨時及最終批給將分別於10月底及11月公布。倘成功中標，金殿超濠將完成股份認購及轉讓，並預期於今年11月簽立批給合同。

公司表示，何超瓊將繼續擔任常務董事，任期與批給期相同，年薪800萬美元（約6240萬港元），當中涉及的股份轉讓乃根據履行資本持有要求而釐定，公司將不會向何轉讓經濟利益。

公司續指，何的職責範圍擴大且與以往做法迥然不同，認為會為與澳門政府建立良好關係帶來附加價值，亦對投標的成功至關重要。因此，將根據美高梅金殿超濠平均EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）獲發獎金，若EBITDA超過10億美元，何的將達9500萬美元，這亦是她的獎金總和上限。何超瓊現持有美高梅中國22.49%股權，美高梅國際酒店集團則持有55.95%。