軟銀沽阿里為安撫投資者 證有力回購股份

在截至今年3月的財年中，軟銀錄得1.7萬億日圓（約973億港元）的淨虧損，軟銀今年第二季度亦錄得破紀錄的季度虧損230億美元（約1794億港元）。後藤佳光強調，提前阿里的結算合約主要為了消除集團未來需要額外現金來回購股份的擔憂，希望就公司的資產負債表向投資者發出明確的信息。

提前合約結算惹撤資質疑

此外，一些投資者認為，軟銀對阿里股權出售的解釋並不充分，促使一些人質疑這是否真的是為了解決迫在眉睫的金融緊急情况，而非伴隨着政治風險，即被視為在敏感時期放棄中國投資。中國正處於對科技公司進行監管打擊的陣痛中，北京和東京之間的外交關係也很緊張。

軟銀將提前結算早前訂立的預付遠期合約（prepaid forward contracts）以籌集資金，涉及最多約2.42億股阿里巴巴美股，佔其已發行股份總數約9%。軟銀預計，今次交易將套現4.6萬億日圓（約2676.14億港元），預計9月底完成。交易完成後，持股比例將由今年7月15日的23.9%，進一步降至14.6%，仍是集團最大股東。